وفاة مارادونا.. تأجيل موعد المحاكمة الجديدة

أُرجئت المحاكمة الجديدة بشأن ملابسات وفاة دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، عام 2020 لمدة شهر، وستجرى في منتصف أبريل المقبل، بعد تقليص عدد الشهود وبالتالي تخفيف الجدول الزمني، وفق ما أعلنته المحكمة المشرفة الأربعاء.

وكان من المقرر أن تبدأ «المحاكمة الثانية» في 17 مارس الجاري في سان إيسيدرو «شمال بوينس أيرس»، بثلاث جلسات أسبوعيًا، لكنها حددت الآن في 14 أبريل، مع عقد جلستين فقط في الأسبوع، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

وسيحاكم سبعة من أعضاء الطاقم الطبي الذين كانوا يشرفون على مارادونا، من طبيب إلى طبيب نفسي وأخصائي نفسي وممرضين، لتحديد ما إذا كان هناك إهمال قاتل، وربما متعمّد، أدى إلى وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، أو أن الوفاة كانت نتيجة حتمية لجسد أرهقه الإفراط في الكحول والإدمان لأعوام طويلة.

ويلاحق المتهمون بتهمة «القتل العمد بسبب الإهمال مع سبق الاصرار»، أي ارتكاب إهمال وهم على علم بأنه قد يؤدي إلى الموت.

وتصل العقوبة إلى ثمانية أعوام كحد أدنى، و25 عامًا كحد أقصى.

وتوفي مارادونا عن 60 عامًا في 25 نوفمبر 2020 نتيجة أزمة قلبية ووذمة رئوية، بينما كان يتعافى في منزل خاص في تيجري شمال العاصمة، عقب عملية جراحية في الدماغ لم تشهد مضاعفات.

وكانت المحاكمة الأولى أُبطلت في مايو 2025، بعد أكثر من 20 جلسة واستماع إلى 44 شاهدًا، على خلفية فضيحة، إذ تبين أن إحدى القاضيات الثلاث شاركت سرًا في مسلسل وثائقي حول القضية، وكانت نجمته الرئيسة. وأُقيلت القاضية لاحقًا من منصبها.