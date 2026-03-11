بعد 4 أشهر.. يوفنتوس يستعيد فلاهوفيتش

شارك الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم، في حصة تدريبية كاملة، الأربعاء، ليؤكد جاهزيته للعودة للملاعب بعد غياب دام نحو أربعة أشهر.

كان فلاهوفيتش قد أصيب خلال مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي، 29 نوفمبر الماضي، وأظهرت الفحوص معاناته من تمزق شديد في وتر العضلة المقربة الطويلة اليسرى.

وكانت هناك مخاوف من غياب اللاعب الصربي لمدة خمسة أشهر، لكنه أكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

وشارك فلاهوفيتش في الحصة التدريبية كاملة مع زملائه في يوفنتوس، ومن المتوقع انضمامه لقائمة الفريق عند مواجهة مضيفه أودينيزي.

وذكرت شبكة «فوتبول إيطاليا» أن فلاهوفيتش سجل هدفًا في مباراة تجريبية، الأربعاء، ما يؤكد تحسن حالته.

وفي الموسم الجاري، سجل دوشان فلاهوفيتش ستة أهداف مع تمريرتين حاسمتين في 17 مباراة بجميع المسابقات، قبل إصابته.

ويترقب فلاهوفيتش مصيره في المباريات العشر المتبقية من الموسم الجاري، حيث ينتهي تعاقده مع يوفنتوس، 30 يونيو المقبل.