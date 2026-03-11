أرسنال ينجو من مصيدة ليفركوزن

أفلت فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم من هزيمة محققة أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني وتعادل معه بصعوبة 1ـ1، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفركوزن بهدف حمل توقيع قائده روبرت أندريتش في بداية الشوط الثاني، لكن أرسنال خطف التعادل بهدف قاتل سجله كاي هافيرتز من ركلة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

وكان أرسنال تصدر مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، كما سجل الفريق اللندني 23 هدفًا وسكنت شباكه أربعة أهداف، أي يمتلك أقوى خط هجوم ودفاع.

وفي المقابل صعد ليفركوزن لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الـ16 برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين، قبل أن يتفوق على أولمبياكوس اليوناني 2ـ0 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب للملحق القاري.