التعاون يخطف الصاعدي من الحزم

اتفق نادي التعاون مع محمد الصاعدي، لاعب وسط فريق الحزم الأول لكرة القدم، على التعاقد معه لتمثيل «السكري» بدءًا من الصيف المقبل، طبقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

وسيمنح التعاون الصاعدي، الذي سينضم بصيغة الانتقال الحر، عقدًا لثلاثة مواسم، مع أفضلية التجديد لموسمين آخرين، فيما ينتهي عقده مع الحزم مع ختام الموسم الجاري.

وأشارت المصادر إلى أخذ إدارة «السكري»، برئاسة بدر الغنام، موافقة البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب الفريق، على جلب اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا. وأثنى الجهاز الفني على إمكاناته، على الرغم من خوضه مباراةً واحدةً في دوري روشن السعودي، متوقعًا استفادة الفريق منه، ومنح الإدارة ضوءًا أخضر لإبرام الصفقة.

وتدرّج الصاعدي في الفئات السنية لنادي أحد، وانتقل إلى الحزم عام 2023 ويمثّل حاليًا فريق تحت 21 عامًا، مرتديًا شارة قيادته، وفي الوقت ذاته يتدرب مع الفريق الأول.

وأشركه التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، في لقاءٍ وحيدٍ على مستوى «روشن»، إذ أدخله بديلًا لـ 45 دقيقة أمام ضمك ضمن أولى الجولات.