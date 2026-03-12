شاموسكا: حافظوا على عقلية الانتصار

شدد بيريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، على أهمية المحافظة على عقلية الانتصار، مؤكدًا صعوبة المواجهة مع نيوم، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وخلال مؤتمر صحافي الأربعاء في بريدة عن المباراة، صرّح البرازيلي: «بعد فوزنا في الجولة الأخيرة، من المهم جدًا المحافظة على هذه العقلية». وعلّق على المنافس: «نعلم صعوبة نيوم لما يملكه من عناصر وجودة عالية».

ويتواجه الفريقان على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك. وقال شاموسكا: «مباراة صعبة، تأتي بعد مرحلة جيدة لفريقنا، عقب الأداء الذي قدمه خلال آخر ثلاث مباريات». مشددًا: «نراهن على قوتنا مجموعة، وعقلية الانتصار التي نملكها لحصد نقاط الخميس».

وتغلب التعاون 3ـ2 على الفتح، ضمن الجولة الـ 25، بعد تعادلين مع الهلال، ثالث جدول الترتيب، والقادسية، الرابع، بالنتيجة ذاتها، 1ـ1.

واختتم «السكري» تحضيراته لمباراة نيوم بحصة تدريبية على ملعبه في بريدة، توجّه بعدها بالطائرة إلى تبوك.

ويمتلك الفريق 44 نقطة، تجعله خامسًا على لائحة الترتيب، فيما يحتل نيوم المركز الثامن، برصيد 32 نقطة.