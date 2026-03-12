إيجا تكسب كارولينا وتبلغ ربع نهائي إنديان ويلز

حققت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميًا في التنس، فوزًا ساحقًا على التشيكية كارولينا موخوفا بنتيجة 6ـ2 و6ـ0، الأربعاء، وبلغت ربع نهائي دورة إنديان ويلز للألف نقطة.

وتلتقي شفيونتيك «24 عامًا»، المتوّجة مرتين في صحراء كاليفورنيا عامي 2022 و2024، الخميس، في ربع النهائي الفائزة من مواجهة التشيكية الأخرى كاترينا سينيياكوفا «29 عامًا، 44 عالميًا» والأوكرانية إيلينا سفيتولينا «31 عامًا، 9 عالميًا».

ولدى الرجال، أنهى البريطاني كاميرون نوري «30 عامًا، 29 عالميًا»، المتوّج باللقب عام 2021، المشوار المميز للأسترالي المتأهل من التصفيات رينكي هيجيكاتا «25 عامًا، 117 عالميًا» بالفوز عليه 6ـ4 و6ـ2، ليضرب موعدًا في ربع النهائي مع الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميًا، أو النرويجي كاسبر رود، الثالث عشر.