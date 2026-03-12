أندية روشن تقدم مقترحات روزنامة 2026.. النصر يغيب

قدمت أندية دوري روشن مقترحاتها لروزنامة الموسم الجديد، الذي سينطلق في الـ13 من أغسطس المقبل، بمنافسات الدوري، وفقًا لمسودة الروزنامة، التي حصلت «الرياضية» على نسخة منها.

وتقدمت أندية الهلال والأهلي والاتحاد بمقترحاتها، فيما لم تبادر إدارة نادي النصر بأي مقترح، بعد أن حُدد العاشر من فبراير الماضي موعدًا أخيرًا لتقديم المقترحات، وفق ما كشف عنه لـ«الرياضية» مصدر خاص.

واقترح نادي الاتحاد تعديل موعد بطولة السوبر من ديسمبر إلى أغسطس المقبل، وطالب بمراعاة وأفضلية جدولة الأندية وفقًا لترتيبها بعد نهاية الموسم، كأن تلعب الفرق المتقدمة أولى مبارياتها على أرضها، كما طالب بتخفيف ضغط المباريات في مايو «سبع جولات» المتزامن مع الجولات الأخيرة من الدوري. واتفق الهلال مع الاتحاد في ضغط المباريات خلال مايو، مقترحًا نقل جولتين إلى الفترة من 17ـ23 ديسمبر، التي تسبق كأس آسيا 2027، كما اقترح نادي الهلال استغلال الفترة من 17ـ20 سبتمبر، فترة ما قبل التوقف بسبب كأس الخليج، بتنظيم إحدى جولات الدوري، وختم مقترحاته بزيادة وقت الراحة بين الجولات.



فيما طالب النادي الأهلي بتجنب مواجهات الأندية الثلاثة المشاركة في آسيا للنخبة، ببداية الموسم، كون بطل آسيا، في حال حصل عليها نادٍ سعودي، سيشارك في بطولة القارات، بعد الجولتين الثالثة والخامسة، وبالتالي من الصعب مواجهة أندية قوية وهو يلعب في البطولة، كما اقترح تأجيل الجولة الـ 16 من كأس الملك، المتزامنة مع ربع نهائي بطولة القارات.

وطالب الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأخير الانضمام المبكر للاعبين المختارين للمنتخب لمعسكره في 21 سبتمبر، استعدادًا لكأس الخليج، كونه يصادف مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين يومي 17 و19 سبتمبر، في حين طالب النادي الغربي بزيادة وقت الراحة بعد أيام «فيفا».

وكانت «الرياضية» كشفت، فبراير الماضي، عن أن دوري روشن السعودي سيتوقف أربع مرات خلال الموسم المقبل، بإجمالي 79 يومًا، أطولها 45 يومًا، تزامنًا مع بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية في يناير وفبراير من العام ذاته.