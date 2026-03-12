جيمي هيل الأهلي

قد لا يعرف الكثيرون من أبناء جيلنا عن شخصية جيمي هيل الذي جاء به الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في منتصف السبعينيات الميلادية لقيادة الأخضر، سوى أنه قاد المنتخب السعودي الأول للفشل في دورة الخليج العربي الخامسة في العراق.

ولكن ما يجده لاعبو اليوم المحترفون من حرية انتقال ورواتب مغرية إلخ.. كان خلفها هذا الشخص الذي بالطبع كان لاعبًا ومدربًا ومذيعًا، ومحاميًا أيضًا أمام القاضي بارون ويلبرفورس في إحدى محاكم إنجلترا، فاستطاع هيل، كرئيس لرابطة اللاعبين المحترفين في أوائل الستينيات بالدوري الإنجليزي، أن يحرر اللاعب جورج إيستهام عام 1963 بإلغاء الحد الأقصى للأجور و«نظام الاحتفاظ والانتقال» المجحف، مما منح اللاعبين حرية الانتقال مع نهاية عقودهم منذ ذلك التاريخ.

فهل ثمة محامٍ من نسخة هيل يحرر النادي الأهلي بعد أن كثرت عليه الشكاوى المختلفة خلال هذا العام، بدايةً من الفتح والقادسية وضمك، وأخيرًا الاتحاد، ولا نعلم من المشتكي القادم! ودمتم.