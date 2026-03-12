بعد 16 عاما.. ألكاسير يعتزل

أعلن الإسباني باكو ألكاسير، مهاجم فريق الشارقة الأول لكرة القدم، اعتزاله كرة القدم نهائيًا في سن 32 عامًا، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه الإماراتي.

وجاء قرار اعتزال نجم فالنسيا السابق بشكل هادئ ودون أي تصريحات رسمية أو مراسم وداع، رغم تلقيه عدة عروض للاستمرار في الملاعب، لينهي بذلك مسيرة حافلة استمرت نحو 16 عامًا ارتدى خلالها قمصان كبرى الأندية الأوروبية.

بدأ ألكاسير مشواره في أكاديمية بلنسية وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في سن 17 عامًا خلال مباراة بكأس ملك إسبانيا عام 2010، وقضى فترة إعارة في خيتافي قبل أن يصبح النجم الأول في فالنسيا، حيث خاض مع الفريق 124 مباراة سجل خلالها 43 هدفًا.

انتقل ألكاسير بعد ذلك إلى برشلونة في صفقة أثارت الكثير من الجدل، ولعب بجوار الأسطورة ليونيل ميسي في 50 مباراة مسجلًا 15 هدفًا، قبل أن يتحول إلى الدوري الألماني عبر بوابة بوروسيا دورتموند، وهناك تفجرت قدراته التهديفية بتسجيله 46 هدفًا في موسمين.

عاد المهاجم الإسباني إلى بلاده مجددًا ليمثل نادي فياريال لثلاثة مواسم، شارك خلالها في 76 مباراة وسجل 21 هدفًا، قبل أن يختتم مسيرته في المنطقة العربية، حيث لعب الأعوام الأربعة الأخيرة في مسيرته الاحترافية.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل ألكاسير المنتخب الإسباني في كافة المراحل السنية وصولًا للمنتخب الأول، حيث خاض 19 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفًا، ورغم أنه كان المهاجم الأساسي في فترة من الفترات، لكنه لم يحظ بفرصة المشاركة في أي بطولة كبرى.