النصيري يطمئن الاتحاد قبل الرياض

خاض المهاجم المغربي يوسف النصيري تدريب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، عقِب اكتفائه الثلاثاء بالركض حول الملعب بقرارٍ فنيّ استهدف تجنيبه الإجهاد.

وأظهر تدريب الخميس، على ملعب النادي في جدة، جاهزية النصيري للمشاركة أمام الرياض، الجمعة ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وينزل الاتحاد، حامل اللقب وسادس جدول الترتيب، ضيفًا على الرياض، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية «الملز».

واستعدادًا للمواجهة، قاد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو حصةً على ملعب النادي في جدة، جمعت بين الجانبين البدني والفني، وفرض مناورةً على نصف مساحة المستطيل الأخضر بين مجموعتين من اللاعبين.

وحسب المصادر، يخوض الفريق، عصر الخميس على الملعب ذاته، تدريبًا أخيرًا قبل المباراة، يليه السفر بالطائرة إلى العاصمة.

وخسِر حامل اللقب 1ـ3 من الأهلي، في ديربي جدة، ضمن الجولة الـ 25، التي شهِدت خسارة الرياض 0-3 من ضمك.