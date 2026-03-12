ضمك.. كاريلي يعيد كايكي ويختار شريك بدران

عاد البرازيلي ديفيد كايكي، جناح فريق ضمك الأول لكرة القدم، إلى قوائم المباريات، قبل مواجهة النجمة، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

ورجّحت مصادر خاصة بـ «الرياضية» بدء كايكي المباراة على مقاعد الاحتياط، وذكرت أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي سيكشف عن تشكيله الأساسي وأسماء التسعة الاحتياطيين خلال اجتماعٍ فني مع اللاعبين قبل صافرة البداية بعدّة ساعات.

وخلال الآونة الأخيرة، اقتصرت مشاركة اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، على مباريات فريق تحت 21 عامًا ضمن دوري جوّي، فيما غاب عن الجولات الست الأخيرة من «روشن» بقراراتٍ فنيّة.

وتدرّب ضمك، مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، الذي يستضيف لقاءه مع النجمة.

ووفق المصادر، يتنافس حسن ربيع، قلب الدفاع، وعبد الرحمن العبيد، الظهير الأيسر، على شغل مركز قلب الدفاع، بجوار الجزائري عبد القادر بدران، تعويضًا لغياب المغربي جمال حركاس، الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

ويحدد كاريلي مُعوِّض حركاس خلال الاجتماع الفني، فيما استقر على باقي الأسماء الأساسية، ومنها ضاري العنزي، الظهير الأيسر، العائد من إيقافٍ لمباراة واحدة بسبب بطاقة حمراء.