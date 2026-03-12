الريال يضرب السيتي بـ«هاتريك» فالفيردي

اقترب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه العريض على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 للمسابقة، الأربعاء.

وأحرز الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد الأهداف الثلاثة في الدقائق 20 و27 و42 من المباراة التي جرت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الريال فرصة زيادة الغلة من ركلة جزاء، لكن الإيطالي دوناروما حارس الفريق الإنجليزي تصدى لها في الدقيقة 58.

وبهذا الفوز الكبير يرد الريال اعتباره من الخسارة 1ـ2 على الملعب ذاته أمام مانشستر سيتي في مرحلة الدوري.

كما عزز العملاق الإسباني الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 15 مرة من فرصه في التأهل لدور الثمانية قبل لقاء الإياب الذي يلعب الثلاثاء المقبل على ملعب «الاتحاد» في إنجلترا.