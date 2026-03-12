بخماسية تشيلسي.. سان جيرمان يلامس ربع النهائي

وضع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم «حامل اللقب» قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 5ـ2 في ذهاب ثمن النهائي، الأربعاء.

وسجّل لبطل أوروبا برادلي باركولا «10»، وعثمان ديمبيليه «40»، والبرتغالي فيتينيا «74»، والبديل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «86 و90+4»، في حين أحرز الفرنسي مالو جوستو «28»، والأرجنتيني إنسو فرنانديز «57»، هدفيّ الفريق الإنجليزي.

وثأر سان جيرمان لخسارته أمام تشيلسي بالذات في نهائي مونديال الأندية 0ـ3 بالولايات المتحدة، يوليو الماضي.

وأقحم المدرب الإسباني للفريق الباريسي لويس أنريكي كلًّا من ديمبيليه، والبرتغالي جواو نيفيش، والقائد البرازيلي ماركينيوس، في التشكيلة الأساسية بعد غيابهم عن مواجهة موناكو الأخيرة في الدوري التي خسرها 1ـ3.

ويلتقي الفريقان إيابًا على ملعب ستامفورد بريدج، الثلاثاء المقبل.