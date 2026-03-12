جليمت يضم سبورتينج إلى قائمة الضحايا

واصل فريق بودو جليمت النرويجي الأول لكرة القدم مغامرته في النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على سبورتينج لشبونة البرتغالي 3ـ0 في ذهاب دور الـ16 من المسابقة، الأربعاء.

وبعدما هزم بودو جليمت أندية كبرى سبق لها التتويج باللقب على غرار مانشستر سيتي وإنتر ميلان، واصل الفريق النرويجي مفاجآته ليحقق فوزًا كبير على سبورتنج لشبونة، يقربه من دور الثمانية للبطولة.

وتقدم بودو جليمت عن طريق سوندر فيت في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم أضاف أولي بلومبرج الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأكمل كاسبر هوج الثلاثية لصالح أصحاب الأرض.

وكان بودو جليمت قد هزم إنتر ميلان في الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 5ـ2 في مجموع اللقاءين، وفي مرحلة المجموعة هزم أتلتيكو مدريد 2ـ1 ومانشستر سيتي 3ـ0.