استعراض بخماسية

استعرض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم قوته الهجومية الضاربة بعد فوزه الكبير على ضيفه تشيلسي الإنجليزي 5ـ2، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء (الوكالات)