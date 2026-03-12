الخميس جراحة أكتشيتشيك.. والتأهيل 6 أسابيع

يخضع التركي يوسف أكتشيتشيك، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية، في منطقة عضلات أسفل البطن، الخميس في باريس، العاصمة الفرنسية، حسبما أعلن ناديه الأربعاء.

وأظهرت فحوصات طبية أجريت للتركي حاجته إلى إجراء جراحةٍ في موضع إصابته، يخضع بعدها إلى برنامج علاجي تأهيلي يمتد لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وغادر أكتشيتشيك إلى باريس ظهر الأربعاء. وفور وصوله، خضع للفحوصات، وسط متابعةٍ لحالته من الجهاز الطبي الهلالي.

في سياق آخر، خاض البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، والمدافع حسان تمبكتي التدريب الجماعي، مساء الأربعاء على ملعب النادي، بعد إتمامهما برنامجيهما التأهيليين.

وتعافى اللاعبان من إصابتين في الموضع ذاته، عضلة الفخذ الخلفية، وتدرّبا مع زملائهما، تحت المطر، استعدادًا لمواجهة فريق الفتح، السبت في الأحساء، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».