إنبي يهز صدارة الزمالك

حقق فريق إنبي الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 لمنافسات الدوري الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد العجوز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 18، بينما كان إنبي قد أهدر ركلة أخرى في الدقيقة 36، ومثلها للزمالك في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

رفع إنبي رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة في المركز السابع، ليضمن رسميًا التأهل للمنافسة في مجموعة التتويج، والتي تضم أصحاب المراكز السبعة الأولى في جدول المسابقة.

أما الزمالك فيظل متصدرًا الدوري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف، وفارق 3 نقاط عن الأهلي الثالث.