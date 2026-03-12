الحزم والخلود.. صراع في «ديربي الرس»

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، الخميس عند الـ 10:00 مساءً، «ديربي» الرس، الذي يجمع الحزم بضيفه الخلود، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وحقق الحزم أول فوز ضد الخلود في تاريخ دوري المحترفين في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، سجل عن طريق الجنوب إفريقي إلياس سيفو موكوانا، والسوري عمر السومة، بينما سجَّل للخلود راميرو إنريكي.

ويسعى التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، إلى تحقيق النقاط الثلاث، وتجاوز النقطة الـ 30، للوقوف في منطقة الأمان بعد الدخول في المنعطف الأخير لمنافسات الدوري.

في حين يدرك الإنجليزي ديس باكنجهام صعوبة المهمة أمام منافسه، إذ يأمل تحقيق نتيجة إيجابية، والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر في قائمة الترتيب.

ويحتل الحزم المرتبة الـ 12 برصيد 28 نقطة، فيما يقف الخلود في المرتبة الـ 14 متخلفًا عن منافسه بفارق ثلاث نقاط فقط.