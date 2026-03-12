النجمة وضمك.. الهروب من الخطر

يستضيف فريق النجمة الأول لكرة القدم نظيره ضمك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، في مواجهة مفصلية للفريقين الساعيين إلى الهروب من مناطق الخطر في جدول الترتيب.

ويدخل ضمك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الرياض بثلاثية نظيفة، في مواجهة مباشرة بين فرق القاع، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل الابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط وإسقاط أحد منافسيه المباشرين.

في المقابل، يبحث النجمة عن إيقاف نزيف النقاط بعد أربعة تعثرات متتالية، إذ يتمسك بآماله الأخيرة في المنعطف الأخير من الدوري في سباق البقاء، ويأمل في تحقيق فوز يقلص الفارق مع ضمك ويعيده إلى دائرة المنافسة على الهروب من القاع.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 19 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الرياض، صاحب أقرب مراكز الهبوط، فيما يقبع النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، متأخرًا بفارق 11 نقطة عن ضمك، أقرب مراكز البقاء.

تقديم النجمة - ضمك