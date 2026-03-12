نيوم والتعاون.. تعويض أم مواصلة الانتصارات؟

يستضيف فريق نيوم الأول لكرة القدم، نظيره التعاون، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى إيقاف نزيف النقاط، فيما يتطلع الضيوف إلى مواصلة انتصاراتهم والتقدم أكثر في سلم الترتيب.

ويدخل نيوم اللقاء بعد تعثره في الجولات الثلاث الماضية، عقب خسارتين أمام النصر والخلود، وتعادل مع الفيحاء، ما جعله يبحث عن استعادة نغمة الفوز والعودة إلى الطريق الصحيح.

في المقابل، يصل التعاون إلى المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الفتح بنتيجة 3ـ2، ويطمح إلى تحقيق انتصار جديد يعزز موقعه بين فرق المقدمة.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل 1ـ1.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 44 نقطة جمعها من 13 انتصارًا و5 تعادلات و7 خسائر، بينما يأتي نيوم في المركز الثامن برصيد 32 نقطة حصدها من 9 انتصارات و5 تعادلات و11 خسارة.