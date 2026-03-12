مانجا تطلق لعبة «فيتل فريم 2»

أعلنت مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، الخميس، الإطلاق الرسمي للعبة «فيتل فريم 2: الفراشة القانية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بصفتها الناشر الإقليمي، بالتعاون مع شركتي كوي تيكمو وTeam Ninja.

وتتوفر اللعبة على أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وبلايستيشن 5، وإكس بوكس X | S, ونينتيندو سويتش2، ضمن فئة ألعاب الرعب والمغامرات وبتصنيف عمري «+18».

وتدعم اللعبة عدة لغات عالمية تشمل اليابانية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والإسبانية، والصينية، والكورية.

وسيتم إطلاق النسخة العربية في الربع الثاني من هذا العام، ما يعزز من تجربة اللاعبين في المنطقة ويوسّع نطاق الوصول إلى جمهور أوسع.

وتدور أحداث اللعبة حول شقيقتين توأم تضيعان في قرية مهجورة وتخوضان رحلة مشوّقة لكشف أسرار المكان ومواجهة الكيانات الغامضة باستخدام كاميرا Camera Obscura، وتمثل هذه الآلية عنصرًا محوريًا في أسلوب اللعب، إذ تجمع بين الرعب النفسي والتفاعل الإستراتيجي في المواجهات.