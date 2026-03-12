ويسا يعود إلى قائمة الكونغو

عاد يوان ويسا، مهاجم منتخب الكونغو الديموقراطية الأول لكرة القدم، إلى تشكيلة الفريق لخوض مباراة ​الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، هذا الشهر بعد غيابه عن نهائيات كأس الأمم الإفريقية مطلع العام.

وتعرض مهاجم نيوكاسل يونايتد لإصابة في الركبة أثناء اللعب مع منتخب بلاده أمام السنغال في ‌تصفيات كأس العالم ‌في أوائل ​سبتمبر، ولم ⁠يعد ​إلى المشاركات سوى ⁠في ديسمبر ولم يتم اختياره لكأس الأمم في ديسمبر ويناير.

وخرج منتخب الكونغو الديموقراطية من دور الـ 16 في البطولة التي لعبت في المغرب.

وأصبحت ⁠لدى الفريق فرصة كي يصبح ‌الدولة الإفريقية ‌العاشرة التي تشارك في كأس ​العالم المقررة ‌في كندا والمكسيك وأمريكا وتنطلق ‌في يونيو.

ويلعب المنتخب الكونغولي في الملحق العالمي بين الاتحادات القارية في وادي الحجارة في المكسيك في 31 مارس أمام جاميكا أو كاليدونيا الجديدة، اللتين ستلتقيان قبلها بخمسة أيام.

ويتأهل ⁠الفائز ⁠في مباراة 31 مارس إلى كأس العالم، وسيكون في المجموعة 11 مع كولومبيا والبرتغال وأوزبكستان.