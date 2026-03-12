من هو بيتارش خريج أتلتيكو ورهان الريال؟

وُلد تياجو بيتارش في 3 أغسطس 2007 في إسبانيا لأسرة ذات أصول مغربية، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى خيتافي ثم ليجانيس، ومنها شد الرحال إلى أكاديمية ريال مدريد «لا فابريكا» التي انضم إليها عام 2023.

وظهر بيتارش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، أساسيًا للمرة الأولى أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي كسبها الملكي 3ـ0، إذ لعب الشاب الإسباني 76 دقيقة في وسط الميدان.

وتدرج لاعب الوسط في فرق الفئات السنية داخل النادي الملكي حتى وصل إلى فريق ريال مدريد كاستيا الرديف، إذ لعب تحت قيادة الإسباني ألفارو أربيلوا، الذي منحه الثقة في خط الوسط.

ومع تكليف أربيلوا لاحقًا بتدريب الفريق الأول، استدعى بيتارش إلى قائمته، وشارك في 5 مباريات حتى الآن، كانت أولى مبارياته أمام بنفيكا في ملحق دور الـ16، إذ أشركه أربيلوا في مواجهتي الذهاب والإياب ولكن لعب بشكل محدود بواقع 7 دقائق.

بعد ذلك بدأ أساسيًا عبر بوابة خيتافي في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني والتي خسرها الريال 0ـ1 ولعب حينها 55 دقيقة، تلاها مواجهة سيلتا فيجو التي فاز فيها الملكي 2ـ1، ولعب بيتارش 90 دقيقة، ليبدأ اللاعب الشاب في تسجيل حضوره مع الفريق الأول في 3 مباريات على التوالي.

وعلى الصعيد الدولي، يملك اللاعب خيار تمثيل منتخب إسبانيا أو المغرب، إذ تتابعه الاتحادات المحلية في البلدين تمهيدًا لضمه مستقبلًا، في قصة تشبه إلى حد كبير ما حدث مع إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، الذي امتلك الوضع ذاته قبل أن يختار تمثيل المنتخب المغربي.