سائقو «فورمولا1»: اللوائح الجديدة تفقد الجرأة

أكد عدد من متسابقي «فورمولا1»، قبل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة سباقات العالم، الأسبوع المقبل، أن اللوائح الجديدة الخاصة بمحركات وهياكل السيارات لموسم 2026 أفقدت هذه الرياضة ​قدرًا من الجرأة في الوقت الذي تواجه فيه الفرق صعوبة في التعامل مع أكبر تعديل في القواعد منذ عقود.

أثار السباق الافتتاحي للموسم في أستراليا مطلع الأسبوع الجاري ردود فعل متباينة من المشجعين والسائقين، إذ أبدى البعض ارتياحهم بزيادة في عمليات التجاوز بفضل وضعي «التجاوز» و«التعزيز» الجديدين، بينما قارن آخرون التحركات على المضمار بلعبة سباق السيارات ماريو كارت.

وهناك زيادة في التركيز على استخدام الطاقة وتجديدها بحساب في ظل توليد طاقة كهربائية أكبر هذا الموسم مقارنة بمحركات العام الماضي.

وأدى هذا إلى ‌أن يكون ‌من الأفضل للسائقين في بعض الأحيان رفع القدم ​عن ‌دواسة ⁠الوقود في ​المسارات ⁠المستقيمة عالية السرعة والانطلاق بسرعة إلى المنعطفات بدلًا من الضغط على الفرامل لضمان توفر بطارية كافية لاستخدامها في أماكن أخرى.

وقال بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو في مؤتمر صحافي، الخميس: «اعتدنا على القتال من أجل الحفاظ على حياتنا، بما في ذلك في المنعطف السريع والواسع رقم ثمانية في حلبة شنغهاي الذي يعد ضمن قائمة المنعطفات المثيرة في مختلف الحلبات حول العالم، كنا نتحدى نطاقات الفيزياء عند ⁠اجتياز تلك المنعطفات، وكان يتعين على السائق استخدام كل ‌مهاراته والتحلي بالشجاعة في بعض اللحظات أيضًا».

وقال شارل ‌لوكلير سائق فيراري للصحافيين: «استمتعت بالتنافس ​مع جورج راسل سائق مرسيدس في ‌بداية سباق مطلع الأسبوع الذي فاز به البريطاني، لكنني أتفق على أن ‌اللوائح غيرت ما كان يمنح السائقين ميزة في الحلبة».

وأضاف:« أصبح الأمر معني بالاستراتيجية أكثر من ذي قبل إذ كان يتعلق أكثر بمن يكبح السيارة متأخرًا في المنافسات، في الماضي، كان بإمكانك المخاطرة كثيرًا والقيام بعمليات تجاوز ناجحة. ‌أما الآن، فالأمر دائمًا ما يكون «إذا قمت بهذا الأمر الآن، فماذا سيحدث في المسار المستقيم التالي، وفي المسارين المستقيمين ⁠التاليين».

بدا أوسكار بيستري ⁠سائق مكلارين وكارلوس ساينز سائق وليامز أقل إعجابًا باللوائح الجديدة.

وقال بياستري ردًا على سؤال عما إذا كان يتفق مع تقييم ألونسو:« إنه نوع مختلف جدًا من التحديات. الأمر ليس بسيطًا مثل من هو الأكثر إقدامًا ومن هو المستعد للقيادة بأقصى سرعة، كنت أكثر شجاعة في التجارب التأهيلية وجعلني «التعديل» أبطأ وأبطأ في المسارات المستقيمة».

قال ساينز إن لوائح 2026 تحتاج إلى إعادة النظر قليلًا لجعل التجربة أفضل للسائقين.

وأوضح السائق الإسباني للصحافيين: «لا أحب أن أرى السرعة القصوى تنخفض في منتصف المسار ​المستقيم... لا أحب أن أضطر ​إلى رفع قدمي عن دواسة الوقود والانزلاق في منتصف لفة التجارب التأهيلية، ولا أحب، لنقل، السباق الذي شاهدناه في ملبورن... إنه ليس تجاوزًا حقيقيًا في فورمولا 1».