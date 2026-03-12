الأهلي يدرس خطة مدرجات الهلال

تحدد رابطة مشجعي النادي الأهلي خلال اجتماعات قريبة الشكل النهائي لمدرج فريقها الأول لكرة القدم أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك، الأربعاء المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ الرابطة تدرس تنفيذ تيفو مميز أو الاكتفاء بأسلوب التشجيع اللاتيني الكامل خلال الكلاسيكو الذي يحتضنه ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأوضح المصدر أنَّ رابطة مشجعي القطب الغربي ستنطلق في العمل الفعلي لتجهيز المدرج فور انتهاء مباراة الأهلي أمام القادسية في الدمام الجمعة، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وأضاف أنَّه في حال اختيار التشجيع اللاتيني الكامل، سيتم توزيع الأعلام الكبيرة والصغيرة على جميع الحضور في المدرجات المخصصة للأهلي، التي ستشغل نسبة 90 في المئة من السعة المخصصة للجماهير، مقابل 10 في المئة فقط لمشجعي الهلال الضيوف.

يُذكر أنَّ الأهلي ضمن تأهله إلى نصف النهائي بعد فوزه «5ـ1» على العربي في دور الـ32، ثم 3ـ0 على الباطن في دور الـ16، وتخطي القادسية بركلات الترجيح 5ـ4 في ربع النهائي.