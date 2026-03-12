الاتحاد يطير إلى الرياض بـ9 أجانب

ضم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، 23 لاعبًا، للمغادرة إلى الرياض العاصمة، استعدادًا لمواجهة فريق الرياض، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، وفق القائمة المعلنة عبر الحساب الرسمي في منصة «إكس»، الخميس.

واستدعى كونسيساو 9 لاعبين أجانب هم الصربي بريدراج رايكوفيتس، والبرتغاليان دانيلو بيريرا وروجر فيرنانديز، والألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينيو، والجزائري حسام عوار، والمغربي يوسف النصيري، والفرنسي موسى ديابي، والهولندي ستيفن بيرجوين.

وضمت القائمة أيضًا 13 لاعبًا محليًا يتقدمهم حامد الغامدي، وفيصل الغامدي، حيث سيعوض أحدهما غياب المالي محمد دويمبا الغائب بداعي تراكم البطاقات الملونة، إضافة إلى الحارسين محمد العبسي، وأسامة المرمش، ومهند الشنقيطي، وحس كادش، ومحمد برناوي، وأحمد الجليدان، ومحمد فلاتة، وعبد الرحمن العبود، وعبد العزيز البيشي، وأحمد الغامدي، وصالح الشهري.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 42 نقطة، بحصيلة 12 انتصارًا، و6 تعادلات و7 خسائر.