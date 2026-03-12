جراهام يقود السويد حتى 2030

جدَّد الاتحاد السويدي لكرة القدم، الخميس، عقد الإنجليزي جراهام بوتر، مدرب منتخب السويد الأول، حتى عام 2030، في خطوة تعكس الثقة فيه، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب لخوض منافسات الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026 خلال الشهر الجاري.

وتولى جراهام بوتر تدريب المنتخب السويدي في مطلع أكتوبر 2025، من أجل الصعود إلى كأس العالم 2026، والآن حصل مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق على الثقة لقيادة المنتخب في النسخة التالية من التصفيات.

ويلتقي المنتخب السويدي مع أوكرانيا في مدينة فالنسيا الإسبانية 26 مارس، وسيتأهل الفائز لمواجهة حاسمة بعدها بخمسة أيام، حيث يستضيف الفائز من بولندا أو ألبانيا.

وسوف يشارك الفائز في النهاية بمجموعة كأس العالم التي تضم هولندا واليابان وتونس، التي تلعب مبارياتها في المكسيك وتكساس الأمريكية.