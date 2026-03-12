فتح التقديم على دعم المشاريع السينمائية

أعلن صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة الإنتاج ضمن الجولة الثانية من برنامج الدعم لهذا العام، التي تستمر حتى 21 مارس الجاري.

وتهدف الجولة إلى دعم الأصوات السينمائية الواعدة من السعودية والعالم العربي، إلى جانب صُنّاع الأفلام في إفريقيا وآسيا، عبر منح مالية تسهم في استكمال المشاريع السينمائية وإبراز سردياتها الإبداعية عالميًّا، مع تركيز خاص على المشاريع الجاهزة لمرحلة الإنتاج وبدء التصوير.

ويستهدف البرنامج الأفلام الطويلة التي لا تقل مدتها عن 60 دقيقة، سواء الروائية أو أفلام التحريك، إضافة إلى المسلسلات التي تتراوح مدة الحلقة فيها بين 25 و59 دقيقة للمخرجين العرب أو من أصول عربية أو من جنسيات إفريقية وآسيوية، إلى جانب دعم الأفلام القصيرة التي تقل مدتها عن 60 دقيقة، سواء الروائية أو الوثائقية أو أفلام التحريك، للمخرجين السعوديين.

ويواصل صندوق البحر الأحمر منذ إطلاقه عام 2021 إسهامه في دعم صناعة السينما، إذ أسهم في تمويل أكثر من 330 فيلمًا، حصد عدد منها جوائز وتكريمات دولية في مهرجانات سينمائية مرموقة.