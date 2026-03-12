أبولو تكمل الاستحواذ على أتلتيكو

أعلن أتلتيكو مدريد ، الخميس، أن شركة ​أبولو سبورتس كابيتال، ذراع الاستثمار الرياضي التابعة لصندوق أبولو الأمريكي، أتمت عملية الاستحواذ على حصة أغلبية في النادي المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكانت أبولو ‌سبورتس كابيتال ‌وافقت في ​نوفمبر ‌⁠الماضي ​على أن ⁠تصبح المساهم الأكبر في النادي.

وذكر بيان صادر عن النادي أن مجموعة كوانتوم باسيفيك ستحتفظ، في إطار هذه الصفقة، بمعظم حصتها السابقة بصفتها ثاني ⁠أكبر مساهم في أتلتيكو ‌مدريد.

وأفاد مصدر ‌مطلع على الصفقة ​لـ«رويترز» بأن ‌كوانتوم باسيفيك ستمتلك حصة تبلغ ‌نحو 25 بالمئة في أتلتيكو بعد إتمام الصفقة.

وأعلن النادي أن مجلس الإدارة الجديد سيضم خمسة ‌أعضاء من أبولو وعضوين من كوانتوم باسيفيك بالإضافة إلى ⁠أنطونيو ⁠فاسكيز-جيين الشريك في شركة إيه آند أو شيرمان.

كما سينضم إلى مجلس الإدارة ديفيد بيا لاعب أتلتيكو السابق والفائز بكأس العالم.

ووافق مساهمو أتلتيكو مدريد أيضًا على زيادة في رأس المال الأساسي والاستراتيجي بما يصل إلى 100 ​مليون يورو ​إضافية «116 مليون دولار» لدعم استثمارات النادي.