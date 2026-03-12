تبديل إطارات

أعضاء فريق ريد بول ريسينج يتدربون، الخميس، على تبديل الإطارات خلال توقف سيارة السائق الفرنسي إسحاق هاجار في الحظائر قبل جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1، الأحد، على حلبة شنغهاي الدولية في شنغهاي (الفرنسية)