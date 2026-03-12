الرئيسية / الصورة .. قصة

أجواء فورمولا 1

2026.03.12 | 04:58 pm
طغت أجواء فورمولا 1 على مدينة شنغهاي، الخميس، قبل انطلاق جائزة الصين الكبرى، الأحد، وسط حضور النجوم والمشجعين. (الفرنسية)
أجواء فورمولا 1

أجواء فورمولا 1

أجواء فورمولا 1

أجواء فورمولا 1

أجواء فورمولا 1

اقرأ أكثر عن: فورمولا 1