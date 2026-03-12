الأهلي يصل الدمام.. واجتماع يحدد الأجانب

وصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى مدينة الدمام، عبر طائرة خاصة من جدة، ظهر الخميس، استعدادًا لمواجهة القادسية، الجمعة عند الـ 10:00 مساءً، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

واستدعى الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، 10 لاعبين أجانب للقائمة المغادرة، على أن يحدد الاجتماع الفني الذي سيعقد قبل وجبة الإفطار، الجمعة، القائمة التي سيدخل بها المباراة.

وضمَّت قائمة الأجانب كلًّا من: السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والثلاثي البرازيلي روجر إيبانيز وويندرسون جالينو وماتيوس جونسالفيس، والفرنسيين فالنتين أتانجانا وإنزو ميو، والبلجيكي ماتيو دامس، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، وأخيرًا المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر المتصدر.