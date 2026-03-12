مالاجون يغيب عن كأس العالم

تعرض لويس مالاجون، حارس مرمى فريق كلوب أمريكا المكسيكي الأول لكرة القدم لإصابة بتمزق في وتر أخيل، وسيغيب عن منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا، المكسيك وكندا والتي تنطلق في 11 يونيو.

وأكد النادي أن مالاجون 29عامًا يحتاج إلى إجراء جراحة، ما يعني غيابه عن البطولة المقبلة.

وأصيب مالاجون في الشوط الأول من مواجهة فريقه لفيلادلفيا يونيون في دور الـ16 بدوري أبطال كونكاكاف.

وكان مالاجون الحارس الأساسي للمنتخب المكسيكي في بطولة الكأس الذهبية الأخيرة، ولكنه كان يقاتل أخيرًا مع راؤل رانجيل، الذي لعب أساسيًا في خمس من آخر ثماني مباريات دولية.

وكتب مالاجون على حسابه بـتطبيق «إنستجرام» : «مصاب وحزين، وروحي محطمة. أحاول فهم الوضع وأسأل لماذا؟ يبدو أن الحلم يتلاشى، لكنني أعلم أن الله سيمنحني الإجابة يومًا ما».