فيرستابن يلوح بالانسحاب من فورمولا 1

اعترف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، أنَّ التردد بشأن مستقبله تركه في حالة من الصراع الداخلي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنَّ بطل العالم أربع مرات قد انتقد بصراحة اللوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي، الأحد الماضي، حيث أنهى السباق في المركز السادس.

وأمد فيرستابن هذا الأسبوع مشاركته في سباق نوربيرجرينج 24 ساعة للسيارات الرياضية، الذي سيجرى بين سباقي فورمولا 1 في ميامي وكندا خلال مايو المقبل.

وقبل سباق جائزة الصين الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ألمح فيرستابن أيضًا إلى احتمال وضع خطة للانسحاب من فورمولا 1، مع تعزيز رغبته في المشاركة في سباق لومان 24 ساعة المرموق، إضافة إلى فعاليات أخرى للسيارات الرياضية.

وقبل بداية الموسم، أكد ستيفانو دومينيكالي، رئيس فورمولا 1، ثقته في أنَّ فيرستابن لن يرحل عن الرياضة.

ولدى سؤاله عن تصريحات دومينيكالي في شنغهاي، قال فيرستابن، الذي يمتد عقده مع ريد بُل حتى نهاية 2028: «لا أريد الرحيل، لكن كما قلت، أتمنى لو كان لدي المزيد من المتعة».

وأضاف: «أنا أيضًا أؤدي أعمالًا أخرى ممتعة للغاية. سوف أشارك في سباق نوردرشلايفه في مايو. وآمل في الأعوام المقبلة أن أشارك في سباق 24 ساعة دي سبا، وربما أيضًا في لومان».