نيتو يعتذر على طريقة حارس الخلود

اعتذر البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم،الخميس عن دفعه الفتى حامل الكرة خلال المباراة التي خسرها 2ـ5 أمام باريس سان جيرمان الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحدثت الواقعة في الوقت بدل الضائع عندما كان تشيلسي متأخرًا 4ـ2، إذ انتزع نيتو الكرة من الفتى ما أسقطه أرضًا وأثار احتجاج لاعبي الفريق الباريسي، قبل أن يوضح اللاعب البالغ 26 عامًا بعد المباراة أنه تحدث مع حامل الكرة واعتذر له وقدم قميصه هدية، مؤكدًا أن ما حدث كان بدافع العاطفة ورغبته في تسريع اللعب.

وشهد دوري روشن السعودي واقعة مشابهة في 15 فبراير الماضي خلال مواجهة الخلود والنجمة ضمن الجولة الـ22، حين دفع الأرجنتيني خوان كوزاني، حارس مرمى الخلود، جامع الكرات أثناء محاولته استخلاص الكرة لتسريع اللعب وفريقه متأخرًا بهدفين، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه، قبل أن تقرر لجنة الانضباط والأخلاق إيقافه مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف ريال نتيجة السلوك غير الرياضي.

و بادر الحارس لاحقًا بالاعتذار للطفل وأهداه قميصًا موقعًا باسمه خلال زيارته مقر النادي.