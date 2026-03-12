برنامج زيارات الأخضر.. 19 ناديا و80 لاعبا

أكمل الجهازان الفني والإداري في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، برنامج الزيارات الميدانية لأندية دوري روشن السعودي، في إطار الإعداد المبكر لمشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم، وفق بيان بثه اتحاد اللعبة، الخميس.

وخلص البرنامج إلى زيارة 19 ناديًا في 13 مدينة ومحافظة، والاجتماع مع 80 لاعبًا، إضافة إلى الأجهزة الفنية في الأندية، لما يفوق 40 ساعة من الاجتماعات.

وشملت الزيارات فرق دوري روشن إضافة إلى نادي أبها، سعيًا لتفعيل خطة عمل تستهدف تعزيز التكامل والشراكة الفنية بين المنتخب والأندية، وتحقيق التوافق في المستهدفات، بالشكل الذي يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية الفنية والبدنية قبل المونديال.

وعقدت خلال زيارات الجهازين الفني والإداري في المنتخب للأندية اجتماعات مع اللاعبين والأجهزة الفنية، شُرحت خلالها مرتكزات خطة برنامج الإعداد التي تهدف إلى الرفع من الجاهزية البدنية والفنية، والتركيز على أهمية الالتزام ببرامج متكاملة تشمل الاستشفاء والتغذية وجودة النوم، بما يخدم مصلحة اللاعب والمنتخب في آنٍ واحد، استعدادًا للبطولة المقرر انطلاقها في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويأتي «الأخضر» في المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.