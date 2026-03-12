آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
هوفلاند يسدد
2026.03.12 | 05:41 pm
سدد النرويجي فيكتور هوفلاند، لاعب الجولف، عددًا من الضربات في الحفرة العاشرة، خلال الجولة الأولى من بطولة اللاعبين 2026 على ملعب اللاعبين في تي بي سي سوجراس (الفرنسية)
الأكثر قراءة
1
من حرّض «نيوم» على النصر؟
2
أندية روشن تقدم مقترحات روزنامة 2026.. النصر يغيب
3
توني.. وما بعد توني.. هنا المحك
4
الخميس جراحة أكتشيتشيك.. والتأهيل 6 أسابيع
5
الأهلي يدرس خطة مدرجات الهلال
6
رودجرز: كومو عرفتني بالأهلي.. والهجوم سلاحنا
7
الهلال أقرب.. والنصر مؤهل.. والأهلي يستحق
8
روما لـ«الرياضية»: لم نبلغ بشراء عقد عبد الحميد
Previous
Next
اخترنا لكم
هند لـ «الرياضية»: «مناعة» أعادني.. وأنتظر من يستفزني
«بسطة خير السعودية».. مأكولات شعبية وحرف يدوية
127 ألف زائر في موسم القادسية الرمضاني
مسجد التابوت.. تاريخ يمتد 300 عاما
ماذا تعرف عن اللعبة التي تنافس الكرة الطائرة في رمضان؟
×
الكرة السعودية
2026-03-12 19:38:47
صباح السبت.. الهلال يغادر وتمبكتي جاهز
الكرة السعودية
2026-03-12 02:10:58
الخميس جراحة أكتشيتشيك.. والتأهيل 6 أسابيع
الكرة السعودية
2026-03-12 00:04:04
أندية روشن تقدم مقترحات روزنامة 2026.. النصر يغيب
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-03 00:09:34
اتحاد القدم لـ «الرياضية»: بدائل معسكر الدوحة جاهزة
الكرة السعودية
2026-02-23 20:33:42
قبل المونديال.. الأخضر يجتمع بلاعبي الفتح والأخدود
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-12 15:27:02
نيوم والتعاون.. تعويض أم مواصلة الانتصارات؟
الكرة السعودية
2026-03-12 15:26:01
النجمة وضمك.. الهروب من الخطر
الكرة السعودية
2026-03-12 15:24:50
الحزم والخلود.. صراع في «ديربي الرس»
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-12 16:43:27
الاتحاد يطير إلى الرياض بـ9 أجانب
الكرة السعودية
2026-03-12 00:04:04
أندية روشن تقدم مقترحات روزنامة 2026.. النصر يغيب
الكرة السعودية
2026-03-11 00:51:01
الاتحاد يلاحق ظهيرا أيسر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-12 00:04:04
أندية روشن تقدم مقترحات روزنامة 2026.. النصر يغيب
الصورة .. قصة
2026-03-11 22:55:03
النصر يتجهز
الكرة السعودية
2026-03-11 00:53:30
النصر..فحص ميجيل يحدد عودة العقيدي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-12 17:42:23
«الانضباط» ترفض شكوى الاتحاد على توني
الكرة السعودية
2026-03-12 17:00:16
الأهلي يصل الدمام.. واجتماع يحدد الأجانب
الصورة .. قصة
2026-03-12 01:12:32
تحضيرات الأهلي
Previous
Next
×
منوعات
2026-02-27 01:34:40
برعاية آل الشيخ.. "الترفيه" و"MBC مصر" توقعان عقد إنتاج مشترك
منوعات
2026-02-24 16:12:55
إنجاز جديد.. موسم الرياض يدخل تصنيفات العلامات التجارية العالمية
منوعات
2026-02-18 16:22:17
آل الشيخ يعلن موعد توزيع الـ 155 سيارة
Previous
Next
×
ESports
2026-03-12 15:52:16
مانجا تطلق لعبة «فيتل فريم 2»
ESports
2026-03-10 17:59:09
مارس.. لعبة South of Midnight تصل إلى PS5 وSwitch 2
ESports
2026-03-09 19:09:49
تواصل منافسات دوري الرياضات الإلكترونية
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث