هوفلاند يسدد

2026.03.12 | 05:41 pm
سدد النرويجي فيكتور هوفلاند، لاعب الجولف، عددًا من الضربات في الحفرة العاشرة، خلال الجولة الأولى من بطولة اللاعبين 2026 على ملعب اللاعبين في تي بي سي سوجراس (الفرنسية) هوفلاند يسدد

