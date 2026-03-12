«الانضباط» ترفض شكوى الاتحاد على توني

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا برفض الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد ضد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بشأن صدور إشارات بذيئة ومهينة ومسيئة وتمييزية تجاه جمهور الفريق أثناء احتفاله بالهدف الذي سجَّله في مواجهة الفريقين، الجمعة الماضي، وفق بيان اللجنة الخميس.

وأشارت اللجنة في قرارها إلى أنها خاطبت اللاعب بعد تلقي الشكوى من قبل الاتحاد، وتم قبولها من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية، والقرار قابل للاستئناف وفق المادة «144» من لائحة الانضباط.

وكانت «الرياضية» أشارت وفق مصدرها الخاص عن خلو تقرير الحكم المونتينيجري نيكولا دابانوفيتش، الذي أدار مواجهة «الديربي» بين الفريقين، من أي ملاحظة تستوجب معاقبته انضباطيًّا.

وافتتح توني، مهاجم الأهلي، شريط أهداف الديربي «23»، وتعادل الاتحاد بركلة جزاء سدَّدها البرازيلي فابينيو تفاريس «51»، ليردَّ الأهلي بهدفين عن طريق الجزائري رياض محرز وفراس البريكان «59 و84»، منهيًا المباراة لمصلحته 3ـ1.

ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الثاني في دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطةً، ويواجه القادسية، الجمعة، ضمن منافسات جولة «يوم العلم» الـ 26 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.