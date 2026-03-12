فورستر تتوج بذهبية التزلج العملاق

فازت المتزلجة الألمانية آنا لينا فورستر، بالميدالية الذهبية الثانية لها ولبلادها، الخميس، في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية، لذوي الهمم، التي تنظم في ميلانو وكورتينا بإيطاليا.

وأضافت فورستر 30 عامًا ذهبية التزلج المتعرج العملاق إلى ذهبية التزلج المنحدر التي فازت بها في وقت سابق من الدورة، ليصبح مجموع ميدالياتها الذهبية ست ميداليات في أربع دورات بارالمبية.

وقالت فورستر: «أنا راضية للغاية. لقد تمكنت من تحقيق ما كنت أصبو إليه، أنا سعيدة وفخورة للغاية. كنت أعلم أنه ينبغي علي بذل قصارى جهدي».

وأشارت فورستر إلى أن نظام التعليق الجديد في زلاجتها الأحادية ساعدها على تحسين أدائها في سباق التزلج المتعرج العملاق.

كما أسهم سقوط منافستها الأبرز، الإسبانية أودري باسكوال سيكو، الفائزة بلقبي سوبر جي وسوبر كومبايند، في تعزيز وضعها.

وقالت فورستر إنها شاهدت الحادث على شاشة التلفاز في غرفة البداية، وأضافت:« لا يمكنك حقًا معرفة كيفية تفاعل مسار التزلج. بدا الأمر خارجًا عن السيطرة بعض الشيء مع أودري».