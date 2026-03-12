بانكوك يصعد إلى نصف نهائي آسيا 2

تأهل فريق بانكوك يونايتد التايلاندي الأول لكرة القدم، إلى الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، عقب تعادله 2ـ2 مع مضيفه تامبنيز روفرز السنغافوري، الخميس، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وعلى ملعب جالان بيسار في سنغافورة، سجل تيراسيل دانجدا وإلياس الهافت هدفي بانكوك يونايتد في الدقيقتين 15 و42 على الترتيب، في حين أحرز ترينت بوهاجيار وكويا كازاما هدفي تامبنيز روفرز في الدقيقتين 39 و71 على التوالي.

وكانت مباراة الذهاب، التي لعبت بين الفريقين، الخميس الماضي، انتهت بفوز بانكوك يونايتد 2ـ1 على ملعب مدينة باثوم ثاني، ليتأهل الفريق التايلاندي للمربع الذهبي في البطولة، بعدما انتصر بنتيجة 4ـ3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.