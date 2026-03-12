هافيرتز: لم نكن في أفضل حالاتنا

اعترف الألماني كاي هافيرتز، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأنهم لم يقدموا أفضل ما لديهم أمام باير ليفركوزن الألماني، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لكنه توقع أن ينهوا المهمة بشكل جيد الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنَّ أرسنال الذي فاز بجميع مبارياته الثماني ليتصدر ترتيب مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، خسر سجله المثالي بعد التعادل 1ـ1 على أرض الفريق الألماني في ذهاب دور الـ16.

واحتاج متصدر الدوري الإنجليزي إلى هدف من ركلة جزاء سجَّله هافيرتز ليتجنب هزيمته الرابعة في جميع البطولات الموسم الجاري.

وعلى الرغم من ذلك يظل الفريق الإنجليزي هو المرشح الأوفر حظًا للوصول إلى دور الثمانية، حينما تلعب مباراة الإياب في ملعب «الإمارات» في لندن العاصمة الإنجليزية، الثلاثاء المقبل، وذلك للحفاظ على آماله في تحقيق الرباعية الموسم الجاري.

وقال هافيرتز: «لا ليس الأمر مفاجئًا بالنسبة لي، كنَّا نعرف أنه فريق كبير، لقد تحدثنا كثيرًا عن ذلك، كنَّا نعلم أنَّ المواجهة على أرض ليفركوزن ستكون صعبة، وأنا أعلم ذلك بشكل شخصي أنه من الصعب اللعب في ملعب باي أرينا، خاصة في دوري أبطال أوروبا، كنَّا نتوقع ذلك».

وتابع لاعب أرسنال: «لا أعتقد أننا قدَّمنا أفضل مباراة لنا، لكننا نذهب إلى مباراة الإياب على ملعبنا بنتيجة جيدة، وسنرى ما سنفعله الأسبوع المقبل».