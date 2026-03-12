كريستيانسن يرفع راية التحدي قبل المونديال

رفع الإسباني توماس كريستيانسن، مدرب منتخب بنما الأول لكرة القدم، راية التحدي أمام منتخبات المجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنظم هذا الصيف في أمريكا الشمالية، معربًا عن حرصه في أن تشعر جماهير فريقه بالفخر بالفريق.

وأوقعت القرعة منتخب بنما، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية، برفقة منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا، إذ يطمح الفريق لتحقيق نتائج أفضل من مشاركته السابقة في مونديال 2018 بروسيا، التي شهدت خسارته في مبارياته الثلاث أمام تونس وبلجيكا وإنجلترا وتسجيله هدفين في ثلاث مباريات.

وقال كريستيانسن في مقابلة مع الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»:« تعيش البلاد حالة من الحماس الشديد منذ تأهلنا إلى كأس العالم للمرة الثانية. هناك حالة حقيقية من الترقب، ويغمرني الفخر لرؤية كم السعادة التي جلبناها للجميع».

وعن رأيه في مجموعة فريقه بمرحلة المجموعات لكأس العالم، قال مدرب بنما مازحًا: «أحاول النظر إليها على أنها مجموعة مثيرة للاهتمام. على مدار الأعوام الخمسة الماضية، نجحنا في الصمود أمام الكبار، ولم نعد أقل مستوى من كندا والمكسيك وأمريكا».

وأضاف مدرب بنما: «صحيح أننا لم نهزم المكسيك خلال فترة تدريبي، لكننا قادرون على التفوق على المنتخبات الثلاثة. لقد انتصرنا على أمريكا عدة مرات، ونرغب في تكرار ذلك النجاح أمام غانا وكرواتيا وإنجلترا، نعلم أنهم منافسون عنيدون، لكننا نريد مواجهتهم بقوة ووضع بنما على خريطة كرة القدم العالمية. نحن حريصون على أن يشعر مشجعونا بالفخر بالفريق. لم يعد تسجيل هدف شرفي سببًا للاحتفال بالنسبة للبنميين. لقد حان الوقت لنرتقي بمستوانا».

وتحدث كريستيانسن عن أنيبال جودوي، قائد الفريق، حيث قال: «إنه قائد ممتاز داخل الملعب وخارجه، فهو يعرف تمامًا كيف يدير الفريق. وأحد أكبر نقاط قوتنا كفريق هي تماسكنا وعملنا الجاد من أجل بعضنا البعض، لقد تفوقت علينا العديد من الفرق التي واجهناها فنيًا، لكننا تغلبنا عليها من خلال اللعب كوحدة واحدة».

واختتم كريستيانسن تصريحاته قائلًا:« لقد حضرت الكثير من نسخ كأس العالم، ولكن كمشجع فقط، أما هذه المرة فسأكون في قلب الحدث. سيكون سماع نشيد بنما الوطني أمرًا مميزًا حقًا، وسيكون شرفًا لي، كمدرب، أن أمثل البلد الذي أحبه كثيرًا في أعلى مستوى».

ويفتتح منتخب بنما مبارياته في المونديال بمواجهة غانا في 17 يونيو المقبل، قبل أن يلاقي كرواتيا بعدها بستة أيام، ليختتم لقاءاته بدور المجموعات أمام إنجلترا في 27 من الشهر ذاته.