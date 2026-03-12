قائد مونشنجلادباخ يقترب من لايبزيج

بات انتقال الألماني روكو ريتز، قائد فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الأول لكرة القدم إلى منافسه لايبزيج، قريبًا في الانتقالات الصيفية.

وقال روفن شرودر، المدير الرياضي لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ، الخميس: «ليس من المرجح أن يبقى معنا روكو الموسم المقبل».

وذكرت تقارير إعلامية أن ريتز وافق على الشروط الشخصية لكن الناديين لم يتفقا على المقابل المادي للصفقة.

ويملك ريتز عقدًا مع مونشنجلادباخ حتى عام 2028 وعلى الرغم من أن هناك شرطًا جزائيًا يبلغ 25 مليون يورو «29 مليون دولار»، إلا أنه من المرجح أن يتم إنهاء الصفقة مقابل 20 مليون يورو.

وأضاف شرودر: «لم يتقرر شيء بعد، لكن ذلك لن يستمر إلى الأبد، هناك قرارات يجب إتخاذها».

ومن المقرر أن يغيب ريتز عن المباراة المقبلة لفريق مونشنجلادباخ أمام سانت باولي، الجمعة، بعد إيقافه بسبب طرده في المباراة الماضية.

ويحتل مونشنجلادباخ المركز الثاني عشر بفارق نقطة عن سانت باولي الذي يحتل المركز السادس عشر والذي يخوض صاحبه ملحق تجنب الهبوط.