جيسوس يستدعي العقيدي.. وقرار يبعد حيدر

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الحارس نواف العقيدي إلى قائمة ضمَّت 22 لاعبًا، استعدادًا للمغادرة ظهر الجمعة إلى مدينة الدمام، من أجل مواجهة الخليج ضمن جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي، السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ القائمة التي وقع عليها الاختيار ضمت 8 لاعبين أجانب فقط، بعد استبعاد العراقي حيدر عبد الكريم بقرار فني، فيما يغيب عنها القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يعالج إصابته في مدريد، العاصمة الإسبانية، وهي المباراة الثانية التي لا يحضرها بعد نيوم.

وضمت القائمة كلًّا من: «البرازيلي بينتو، العقيدي، مبارك البوعينين، سلطان الغنام، نواف بوشل، الفرنسيين محمد سيماكان، كينجسلي كومان، نادر الشراري، عبد الإله العمري، سالم النجدي، الإسباني إينيجو مارتينيز، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، علي الحسن، البرازيلي أنجيلو جابرييل، سعد الناصر، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب، السنغالي ساديو ماني، البرتغالي جواو فيليش، عبد الله الحمدان، ومحمد مران».

ووفقًا للمصدر ذاته، أجرى جيسوس مناورة تكتيكية على ملعب «دار النصر» في الرياض، عصر الخميس، شملت جوانب لياقية، وطبق بعض الطرق الفنية التي ينوي انتهاجها في المواجهة، على أن يجري مساء الجمعة مرانًا أخيرًا في الدمام يغلق به التحضير للمباراة.

ويتصدر النصر قائمة دوري روشن السعودي قبل انطلاق جولة «يوم العلم» برصيد 64 نقطة، جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل مرة واحدة، والخسارة في ثلاث.