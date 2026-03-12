«يويفا» يفتح تحقيقا في حادثة نيتو

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إجراءات انضباطية بحق البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب فريق تشلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الذي يُتوقّع أن يتلقى عقوبة، بعد دفعه أحد جامعي الكرات خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي.

وقال «يويفا» في بيان الخميس: «تم فتح إجراءات انضباطية ضد بيدرو نيتو بسبب سلوك غير رياضي، ستتخذ الهيئات الانضباطية في «يويفا» قرارها بشأن هذه الحالة في الوقت المناسب».

وكان نيتو قد أسقط جامع الكرات أثناء ركضه لاستعادة الكرة في الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب في ثمن النهائي عندما كان تشلسي متأخرًا 2ـ4 قبل أن تنتهي المباراة بتسجيل الفريق الفرنسي هدفًا خامسًا.

وأدى الحادث إلى اشتباك جماعي بين لاعبي الفريقين، قبل أن يعتذر نيتو لاحقًا ويُهدي جامع الكرات قميصه.

قال اللاعب لمحطة «تي إن تي سبورتس»: «كنا متأخرين وتحت وطأة مشاعر المباراة أردت الحصول على الكرة بسرعة، ودفعته قليلًا. لست من هذا النوع. حدث ذلك في لحظة انفعال، وأود أن أعتذر. أعطيته قميصي. أنا آسف حقًا، أشعر بأن من واجبي الاعتذار له».

من جهته، قال مدرب تشلسي ليام روسنيور: «إذا كان هناك أي شيء غير صحيح أو خارج عن السلوك من جانبنا، فأنا أعتذر باسم النادي».

خاض نيتو 42 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الجاري وسجّل 10 أهداف، وقد يواجه الإيقاف عن مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.