مخاوف الهبوط تمنح مشجعي توتنام وقتا إضافيا

أرجأ نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي المتعثر، الخميس، الموعد النهائي لتجديد التذاكر الموسمية، ما منح المشجعين «فترة ممتدة» لاتخاذ ​قرار بشأن التزاماتهم مع النادي في الموسم المقبل وسط مخاوف من هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنام الذي فاز آخر مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 28 ديسمبر على حساب كريستال بالاس، المركز 16 في الترتيب برصيد ‌29 نقطة.

وبات ‌وضع النادي الواقع في ​شمال ‌لندن ⁠غير ​مستقر، إذ ⁠يتقدم بفارق نقطة واحدة عن كل من نوتنجهام فورست صاحب المركز 17، ووست هام يونايتد صاحب المركز 18 الذي يحتل أول المراكز المؤدية إلى الهبوط.

في رسالة موجهة إلى المشجعين، قال توتنام إنه «يدرك خطورة» وضعه.

وأضاف النادي: «بعد ⁠مناقشات مع المجلس الاستشاري للمشجعين الخاص بنا ‌ورابطة مشجعي توتنام ‌هوتسبير، يمكننا أن نؤكد ​أن فترة تجديد تذاكر ‌الموسم لعام 2026ـ2027 ستظل مفتوحة لفترة طويلة ‌حتى الأحد السابع من يونيو لضمان أن يكون لدى المشجعين صورة واضحة تمامًا عن الموسم المقبل قبل تجديد تذاكرهم، يظل الجميع في النادي ‌في غاية الثبات في التزامنا الجماعي بتحسين مركزنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ⁠وإنهاء ⁠الموسم الجاري بأقوى شكل ممكن».

وكان توتنام حاضرًا دومًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر هبوط له من دوري الأضواء في عام 1977.

واحتل الفريق المركز 17 في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب أنجي بوستيكوجلو، لكنه كان متقدمًا بفارق 13 نقطة عن منطقة الهبوط. وكان الموعد النهائي للتجديد العام الماضي هو 27 مايو، بعد يومين من ​نهاية موسم 2024ـ2025.

وسيتوجه ​توتنام بعد ذلك لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد المقبل.