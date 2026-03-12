صباح السبت.. الهلال يغادر وتمبكتي جاهز

أبدى حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزيته للدخول مع القائمة المغادرة إلى الأحساء استعدادًا لمواجهة الفتح، السبت، ضمن «جولة العلم» 26 من دوري روشن السعودي، على ملعب «ميدان تمويل الأولى»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن لاعبي الفريق سيغادرون إلى الأحساء في الساعات الأولى من صباح يوم المباراة، على أن يختار الإيطالي سيموني إنزاجي القائمة بعد نهاية التدريب الأخير، الجمعة.

وخاض تمبكتي التدريب الجماعي، مساء الأربعاء على ملعب النادي، بعد إتمامه برنامجه التأهيلي وتعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 61 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق ثلاث نقاط.