6 يبحثون عن فرحة محلية بعد غيابها أوروبيّا

بعد أسبوع صعب ‌على المستوى القاري بالنسبة للأندية الإنجليزية، تتحول الأنظار إلى الدوري المحلي الممتاز الذي يدخل مرحلة حاسمة سواء في معركة اللقب أو صراع تجنب الهبوط.

ولم يفز أي من ممثلي ​الدوري الإنجليزي الممتاز الستة في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا على مدار اليومين الماضيين.

وكان فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم أحد الفرق الأربعة التي تعرضت للهزيمة، وسيحتاج إلى التعافي سريعًا من خسارته 0ـ3 أمام ريال مدريد قبل أن يحل ضيفًا على وست هام يونايتد، مساء السبت، حتى لا يتسع فارق السبع نقاط الذي يفصله عن أرسنال المتصدر.

ويحظى أرسنال بفرصة لزيادة الضغط على مانشستر سيتي عندما يستضيف إيفرتون السبت، بعدما تعادل بشق الأنفس 1ـ1 مع مضيفه باير ليفركوزن في ‌دوري الأبطال ‌بفضل هدف من ركلة جزاء سجله كاي هافرتس.

ويبدأ فريق ​المدرب ‌ميكل ⁠أرتيتا ​الجولة متقدمًا ⁠على السيتي بسبع نقاط بعد أن لعب مباراة أكثر، وعلى الرغم من أنه يبدو أنه يعاني أخيرًا، فإنه لا يزال يحقق النتائج المرجوة محليًا.

وحقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، لكن آخر مباراتين ـ على أرضه أمام تشيلسي وخارج ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون ـ كانتا صعبتين، إذ بدأت تظهر ضغوط محاولة حصد اللقب الأول منذ 2004.

وفاز إيفرتون مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات معقل أرسنال، ⁠وكان ذلك في 2021، لكنه يخوض اللقاء بعد سلسلة من ‌الانتصارات المتتالية أملًا في التأهل إلى البطولات القارية.

ثقة مانشستر سيتي تتزعزع

بدأ مانشستر سيتي يبدو خطيرًا في ​مطاردة أرسنال بعد أربعة انتصارات ليضيق ‌الخناق على المتصدر، لكن الشكوك في قدرات الفريق، الذي يبدو بعيدًا كل ‌البعد عن آلة بيب جوارديولا الدقيقة في الماضي، لا تزال قائمة.

وتعادل 2ـ2 مع ضيفه نوتنجهام فورست لتتوقف سلسلة انتصاراته، قبل الخسارة الثقيلة أمام ريال مدريد الأربعاء والتي قد تثير شكوكًا.

وفاز مانشستر سيتي في آخر سبع مباريات أمام وست هام في الدوري الممتاز، لكن وست ‌هام يقاتل هذه المرة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز ويظهر بوادر تحسن مستواه.

وتعرض ليام روسنير مدرب تشيلسي لأول انتكاسة كبرى ⁠منذ توليه المسؤولية خلفًا ⁠لإنزو ماريسكا، بخسارته 2ـ5 أمام باريس سان جيرمان، الأربعاء.

وسيحتاج النادي اللندني، خامس الترتيب، إلى طي الصفحة سريعًا قبل استضافة نيوكاسل يونايتد الذي قدم أفضل أداء لفريق إنجليزي في المسابقة القارية هذا الأسبوع، بتعادله 1ـ1 على أرضه مع برشلونة.

وبات ليفربول، حامل اللقب، الذي خسر 0ـ1 أمام غلطة سراي الثلاثاء، مهددًا بالخروج من المراكز الخمسة الأولى.

وعلى الرغم من أنه سيكون واثقًا من العودة إلى طريق الانتصارات ضد توتنام هوتسبير الذي يترنح من أزمة إلى أخرى ويواجه خطر الهبوط للمرة الأولى منذ عام 1977.

وخسر توتنام 2ـ5 أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء، عندما استقبل ثلاثة أهداف في أول 15 دقيقة من المباراة، ما زاد من سوء الوضع ​بقيادة المدرب المؤقت إيجور تودور.

وخسر ​الكرواتي المباريات الأربع التي خاضها منذ أن حل محل توماس فرانك، وقد يضطر توتنام، صاحب المركز 16، لاتخاذ إجراءات قبل فوات الأوان في حال الخسارة أمام ليفربول.