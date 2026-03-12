الضرائب تلاحق الاتحاد الأرجنتيني

مثل كلاوديا تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أمام محكمة في بوينس آيرس العاصمة، الخميس، في قضية تهرب ضريبي مرفوعة ضد اتحاده.

وأوضح تابيا لدى مغادرته مبنى المحكمة: «لقد فعلنا ما طلبه القاضي». ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، لم يدل الرئيس بأي تعليق شفهي على تلك الاتهامات، لكنه قدم بيانًا مكتوبًا يزيد عن 100 صفحة، وهو الأمر نفسه الذي فعله بابلو توفيجينو، أمين صندوق الاتحاد اليوم السابق.

وتتهم مصلحة الضرائب الاتحاد بالتقصير في سداد الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة لعامي 2024 و2025، ونتيجة لذلك، تراكمت ديون بقيمة 19 مليار بيزو «13 مليون دولار»، لكن الطرف المتهم يؤكد أن هناك سوء فهم، وأنه سدد جزءََا من الدين.