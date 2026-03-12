مبابي يقترب من العودة

اقترب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، من العودة للملاعب بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع بسبب التواء في الركبة.

ويتوقع أن يكون اللاعب جاهزًا قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وكذلك تجمع منتخب فرنسا خلال شهر مارس الجاري حيث يخوض مباراتين تجريبيتين أمام البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة يومي 26 و29.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «إم آر سي» الفرنسية فإن مبابي «27 عامًا»، والذي غاب منذ الخسارة 1ـ2 ضد أوساسونا 21 فبراير الماضي، يشعر الآن بحالة جيدة في التدريبات التي جرت الأيام الماضية.

وأبدى المقربون من النادي دهشتهم من سرعة تعافيه، فبعد تعرضه لالتواء في الركبة اليسرى، غاب مبابي «94 مباراة دولية و55 هدفًا»، عن آخر أربع مباريات للريال، بما في ذلك الفوز بثلاثية نظيفة الأربعاء على سيتي.

وكان مبابي عاد إلى مدريد بعد أن أمضى الأسبوع الماضي في باريس للتعافي من الإصابة مع أعضاء الجهاز الطبي لناديه، وأدى تدريبًا خفيفًا بعد وصوله، كما شوهد الأربعاء يؤدي تدريبات قفز خفيفة، ما يؤكد شعوره بالتحسن في ركبته، وفقًا لما أعلنه بشكل خاص.